Canan Kaftancıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? CHP İstanbul İl Başkanı mı oldu?

Canan Kaftancıoğlu kimdir, kaç yaşında? Canan Kaftancıoğlu nereli? CHP İstanbul 36. Olağan İl Kongresi’nde il başkanlığı ve kurultay delegeliği seçimleri Bostancı Gösteri Merkezi’nde düzenlendi. Canan Kaftancıoğlu, “Ben İstanbul’u, haramilerin saltanatından kurtarmaya adayım. Yıllardır süren kadın mücadelesinin sonucu olarak, Türkiye’nin en büyük örgütünün başkanı olmaya adayım.” diye konuştu. Resmi olmayan ilk sonuçlara göre Canan Kaftancıoğlu seçimi kazandı. Canan Kaftancıoğlu, 1972 Ordu doğumlu. İlk, orta ve lise eğitimini Ordu’da tamamladı. 1995 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Sivas Suşehri Devlet Hastahanesi acil biriminde hekim olarak çalıştı. 1997 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda Adli Tıp ihtisasına başladı.

CANAN KAFTANCIOĞLU KİMDİR?

1972 Ordu doğumlu. İlk, orta ve lise eğitimini Ordu’da tamamladı. 1995 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Sivas Suşehri Devlet Hastahanesi acil biriminde hekim olarak çalıştı. 1997 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda Adli Tıp ihtisasına başladı. TiHV(Türkiye İnsan Hakları Vakfı) ‘de vaka taraması yaparak “İşkence Olgularının Adli Tıbbi Değerlendirilmesi” isimli teziyle ihtisasını tamamladı. Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli dernek ve demokratik kitle örgütlerinde görev aldı. Toplumsal Bellek Platformu’nun kurulmasında önayak oldu.

Yakın tarihimizde yaşanan faili meçhul bırakılmış cinayetlere dikkat çeken Yalın Ses yayınlarından “Benim Babam Bir Kahramandı” isimli derleme kitabı bulunmaktadır. İletişim yayınlarından Müge Tuzcuoğlu derlemesi “Roboski İstenmeyen Çocuklar” ve Um:Ag yayınlarından Eren Aysan derlemesi “Bir Eflatun Ölüm” isimli kitaplara yazı katkısı sunmuştur. Bilimsel ve sosyal alanlarda yayınlanmış yüzü aşkın makalesi vardır. Birleşik Haziran Hareketi geçici yürütmesinde görev almıştır. Ümit Kaftancıoğlu Öykü Ödülleri düzenleme komitesindedir.

2011-2012 yılları arasında CHP İstanbul Basın, Kültür ve İletişimden sorumlu il başkan yardımcılığı, 2012-2014 yılları arasında İl başkan vekilliği, basından sorumlu il başkan yardımcılığı görevini sürdürmüştür. Motorsiklet kullanmak ve seyahat etmekten hoşlanır. Halen kurucu ortağı olduğu özel bir sağlık kuruluşunda genel koordinatör olarak çalışmaktadır. Dr. Ali Naki Kaftancıoğlu ile evli olup Çağım Işık isminde bir kızı, Rocky isminde sahiplenilmiş dört ayaklı bir oğlu bulunmaktadır.

GERGİNLİKLER DE YAŞANDI

Yoğun katılımın olduğu kongrede yer yer gerginlikler de yaşandı. Kongre'de il delegelerin konuşma yaptığı sırada, bir konuşma da CHP İstanbul İl Başkanı Yardımcısı Muhterem Aktaş yaptı. Aktaş'ın faaliyet raporu üzerine yaptığı konuşmanın protestolarla kesilmesi üzerine, Divan başkanı Aktaş'tan konuşmasını toparlamasını istedi. Aktaş, başkana “Daha başlamadım” yanıtını verdi. Bunun üzerine Divan Başkanı da “Faaliyet raporunda şerhiniz varsa konuşabilirsiniz, aksi halde konuşma hakkınız yok” deyince tartışmalara neden oldu.

Kurulan 6 sandıkta doğal delegelerle birlikte 654 delege oy kullandı. Oy kullanma işleminin tamamlanmasının ardından sandıklar kapatıldı. Oy sayımına başlandı. Seçimde 328 oy alan aday kazanacak.