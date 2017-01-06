Canı pahasına katliamı önledi

İZMİR Adliyesi’nde hakim ve savcıların giriş yaptığı C kapısında katliam yapmak isteyen PKK’lı teröristler, bu defa kaleşnikoflar, roketatarlar, el bombası ve iki bomba yüklü araçla saldırdı. Onları fark eden kahraman Fethi Sekin, teröristlere önce dur deyip sonra açtıkları ateşe karşılık vererek bir katliamı önledi. Olayda polis Sekin ile mübaşir Musa Can şehit olurken, 5 kişi de yaralandı. İki araçla bombalı saldırıya kalkışan teröristlere polis geçit vermedi.

SALDIRGANLAR 2 KİŞİYDİ

Bayraklı ilçesindeki adliyenin C kapısına yakın meydana gelen patlama sonrası polisle çatışmaya giren 2 terörist öldürüldü. Olayın öncesi ve sonrasındaki görüntüleri inceleyen polis, üçüncü bir teröriste rastlamadı. Saldırganların 2 kişi oldukları kanatine varıldığı belirtildi.

POLİS ATEŞ AÇTI

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, “Şehit polisimizin şüphesi sonucu asıl saldırı engellendi. Durdurmak istemesi sonucu teröristler kaçıyor. Aracı patlatıyorlar. Şehit kardeşimiz karşılık veriyor. Tüm imkanlar ve ihtimaller değerlendiriliyor. Başka bir yerde eylem olma ihtimaline karşı tam bir teyakkuz halindeyiz” ifadelerini kullandı.

Görgü tanığı Avukat Çağatay Akar da, “Çok ciddi ve büyük bir patlama” meydana geldiğini söyledi. Olay anında adliye yakınındaki ofislerinde toplantıda olduklarını söyleyen Akar, “Polis ve güvenlik görevlileri ateşe karşılık verdi” dedi.

HEDEF GÜVENLİK GÜÇLERİ

Başka bir görgü tanığı Avukat Emirhan Yaşıt şunları söyledi: Patlama sonrası büyük bir duman kalktı, ardından çatışmalar başladı. Güvenlik güçleri de hızlı reaksiyon verdi. Adliyenin çevresine doğru vatandaşlar güvenli bölgeye çekildi. Ağır ceza mahkemelerinin ağırlıklı olduğu yerin girişi bu bölgede hakim-savcı otoparkı var. Cadde üzerinde personelin çıkış anında kullandığı araçlar duruyor. Ana kapı olması nedeniyle günün her saati yoğundur. Ancak ocak ayı nedeniyle normalin altında bir kalabalık olur. Tam da doğrudan hakim-savcıların giriş yaptığı ve güvenlik güçlerinin sabit olarak durduğu bir nokta. Güvenlik güçleri hedef alınmış gibi görünüyor.”

Saldırıyla ilgili sürdürülen soruşturma kapsamında 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

PKK’YI İŞARET EDİYOR

İzmir valisi Ayyıldız şunları söyledi: “Polisimizin dikkati ve çabaları sonucu çok az bir zaiyatla ama içimizi yakan bir şekilde bu olayı atlattık. Öldürülen teröristlerin üstünde kalaşnikof, iki roketatar, 8 fişek ve 8 tane el bombası ele geçirildi. İkinci bir araç tespit edildi ve o da imha edildi. Şu ana kadar elde olan veriler PKK’yı işaret ediyor.” Öte yandan teröristlerden birinin 1 Ocak’ta İran’a giriş yaptığı, 3 Ocak’ta Türkiye’ye döndüğü ortaya çıktı.

Kıyım hedeflemişler

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, İzmir Adliyesinde düzenlenen hain terör saldırısıyla ilgili, “Yapılan hazırlığa baktığınızda, ele geçirilen silahlara, bombalara, mühimmata bakıldığında çok büyük bir kıyım hedeflendiği anlaşılıyor. Allah’a hamdolsun başarılı olmamışlardır” ifadelerini kullandı.

4 parti terörü kınadı

İzmir’deki terör saldırısı, TBMM Genel Kurulunda dört parti tarafından kınandı. Torba kanun tasarısı görüşmelerinde yaşanan saldırısıya ilişkin Maliye Bakanı Naci Ağbal, “Parti gruplarımızdan yapılan ortak açıklamalar, irademiz gösteriyor ki devlet, parlamento, hükümet ve millet olarak terörle sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

Eski tweet olay oldu

Beşiktaş’taki saldırı sonrası ‘Elif Şirin’ adlı kullanıcının attığı ‘Neden İzmir’de patlama olmuyor’ tweeti, dünkü saldırının ardından sosyal medyada yeniden tartışıldı. İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan’ın, 10 Aralık’tan sonra suç duyurusunda bulunduğu bu tweet, dün sosyal medyada yeniymiş gibi verilerek, halk provoke edilmek istendi.