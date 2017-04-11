Canikli: Birilerine kontrollü Osmanlı tokadı atmaya hazır mısınız?

Giresun´da muhtarlarla bir araya gelen Başbakan Yardımcısı Canikli, kentte yapılan ve yapımı devam eden projeler hakkında bilgiler verdi. Giresun´da binlerce kişinin çalıştığı özel sektör fabrikalarının da bulunduğunu hatırlatan Canikli, "Bunlardan biri Akın Çorap. Damat grubunun fabrikalarında da üç binin üzerinde insan çalışıyor. İki fabrika, iki grup" dedi. Akın Çorap´ta çalışanların yaşanan hadiselerden etkilenmemesi için her türlü tedbiri aldıklarını anlatan Başbakan Yardımcısı Canikli şunları söyledi:

"Hemen müdahale ettik. Fetullahçı Terör Örgütüyle mücadele çerçevesinde yargı tarafından bir operasyon yapıldı, işlem tesis edildi. Eğer kendi başına bırakmış olsaydık sadece burada değil, Türkiye´de de kayyum atanan firmaların önemli bir bölümü bugün batmıştı. Çünkü şu an itibariyle 850´den fazla şirkete bu kapsamda kayyum atanmış durumda. Yani eğer kendi haline, kayyum kuralları çerçevesinde bırakmış olsaydık, büyük çoğunluğu şu anda üretim yapamıyor hale gelirdi. İşşçilerini çıkarmış ve piyasadan çekilmiş olurdu. Aldığımız tedbirlerle hiçbiri batmadı. Onlardan biri de Akın Çorap."

Fetullahçı Terör Örgütü'nün, hain, eli kanlı terör örgütü olduğunun 15 Temmuz´dan sonra açığa çıktığını söyleyen Canikli, şöyle devam etti: "Özellikle belli yerlerde odaklandıklarını, belli yerlerde ve stratejik kurumlarda hakimiyet kurmaya çalıştıklarını, kurduklarını gördük. Türk Silahlı Kuvvetleri, emniyet, yargı, eğitim. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ciddi bir temizlik yapıldı. Emniyette, yargıda da. FETÖ´den temizlendikçe Türk Silahlı Kuvvetleri de, Emniyet teşkilatı da güçlendi. Görevlerini yapmamışlar, bu toprakları savunmamışlar. Dolayısıyla bu hainlerden temizlendikçe kurumlarımız kendine gelmeye, güçlenmeye başladı. O kadar temizliğin yapılması sonrasında Türk Silahlı Kuvvetleri o başarıyı elde etti Fırat Kalkanı operasyonunda. Aynı şey Emniyet için de geçerli. Orada da çok ciddi bir temizlik yapıldı. Şu anda terörle mücadelede bugüne kadar hiç olmamış bir şekilde etkili bir mücadele yürütüyoruz."

"BİRİLERİNE KONTROLLÜ OSMANLI TOKADI ATMAYA HAZIR MISINIZ?"

Daha sonra Bulancak ilçesine giderek düzenlenen mitinge katılan Canikli, ilçenin 16 Nisan´da da özel bir görevi olduğunu belirterek, "Bulancak 16 Nisan´da birilerine kontrollü Osmanlı tokadı atmaya hazır mısınız?" diye seslendi. Nurettin Canikli, "Herkes duysun, bütün dünya duysun Bulancak´ın gür sesini. 16 Nisan´a hazırlık yapıyor Bulancak. Bu coşku 16 Nisan´ın coşkusu. Çünkü birilerinin kontrollü Osmanlı tokatına ihtiyacı var. Siz bu işi iyi yaparsınız. Bugüne kadar hep yaptınız, ama bazıları anlamadı. Yedi defa Osmanlı tokadını sandıktan çıkardınız ama birileri anlamadı, birilerine yetmedi. 16 Nisan´da daha coşkulu bir şekilde sandıkları patlatacağız inşallah" dedi.

Türkiye´nin ekonomideki dengesinin bozulması için saldırılar yapıldığını anlatan Başbakan Yardımcısı Canikli, "Türkiye dimdik ayakta ve kim ne yaparsa yapsın ayakta kalmaya da devam edecek. Terör örgütlerine maalesef destek veren Türkiye içinde olanlar da var. Onların ekmeğine yağ süren, onlarla birlikte hareket edenler de var. Onlara da sesleniyoruz artık; aklınızı başınıza alın. Gittiğiniz yol çıkar yol değil. Sayın Kılıçdaroğlu, gittiğin yol çıkar yol değil. Artık bu milletin düşmanlarıyla birlikte hareket etmekten vazgeç. Bu ülkeye düşman birileri varsa bakıyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu onların yanında. PKK terör örgütüne de destek veriyor. CHP milletvekilleri teröristlerin cenazelerinde ağıt yakıyorlar ağıt. Hep birlikte izledik bunları. Senin ne işin var terör örgütlerinin cenazesinde. Cumhuriyet Halk Partili milletvekilleri, sen bu ülkenin, bu milletin partisi değil misin yoksa?" diyerek konuşmasını tamamladı, ardından da vatandaşlara karanfil attı.