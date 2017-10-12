Çankırı'da trafik kazası: 8 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Çankırı-Kastamonu yolu SGK Kavşağı'nda Ömer G.'nin kullandığı 18 AU 366 plakalı otomobil ile Avni B. kontrolündeki 18 DE 518 plakalı resmi pikap çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte araç içerisinde bulunan, Hamza A., Bekir E., Mustafa K., Tolga A., Burak Ş. ve Alper T. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil servis ekipleri tarafından Çankırı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza yerinde trafiğin sıkışması sonucu trafik tek şeritten yönlendirildi. Olay yeri temizlendikten sonra trafik normale döndü.