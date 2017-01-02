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Canlı bombalara FETÖ yol vermiş

Jandarma Genel Komutanlığı'nın TBMM Darbe Araştırma Komisyonu'na gönderdiği rapor, FETÖ'cü hainlerin DEAŞ ve PKK'yla nasıl işbirliği yaptığını gözler önüne serdi. Belgede; PKK’lı üst düzey bazı yöneticilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sonbaharda devrileceğine dair ABD ve NATO’nun kendilerine söz verdiği belirtildi.

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TBMM Darbe Girişimi Araştırma Komisyonuna, Jandarma Genel Komutanlığı'nın 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve sonrası terör örgütlerinin faaliyetleriyle ilgili rapor sundu. Akşam'ın haberine göre, eldeki istihbari çalışmalar, teröristlerin ifadeleri ve telsiz konuşmaları neticesinde hazırlanıp gönderilen raporda FETÖ’nün PKK ve DEAŞ ile birlikte hareket ettiği, işbirliği içinde olduğunu gözler önüne serdi.

ABD VE NATO SÖZ VERMİŞ

Belgede; PKK’lı üst düzey bazı yöneticilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sonbaharda devrileceğine dair ABD ve NATO’nun kendilerine söz verdiği, direnmesi durumunda ise FETÖ, PKK ve diğer sol örgütlerle Gezi’den daha büyük bir iç karışıklık çıkartacağı şeklinde bilgiler geldiği belirtildi. Ayaklanmayı başlatacak olanların da PKK terör örgütü, 9 sol terör örgütü, Nusayriler, Aleviler, Fetullahçılar ve duyarlı halk kesimi olduğu şeklinde bilgi yer aldı.

PKK-GÜLEN İŞBİRLİĞİ İTİRAFI

Bölücü terör örgütünün Avrupa Sorumlusu Zana Azad isimli teröristin 26 Nisan 2016’da sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda; “Fetullah Gülen’i sevmediğimi herkes bilir. Ama AKP-DEAŞ faşizminin yıkılması için devrimci halkların Gülen’le yaptığı işbirliği en doğru karardır” şeklinde mesaj paylaştığına vurgu yapıldı. Böylece ittifak yaptıkları ortaya çıktı.

Askere eylem yapmayın

Darbeye katılan FETÖ üyesi rütbeli iki kişi, Şırnak Uludere bölgesinden Kuzey Irak’a geçti. FETÖ’cülerin geçişinin ardından teröristleri telsizinden uyararak , "Askerlere eylem yapmayın"  talimatı verdi.  Bir teröristin itirafında  bölgede görev yapan FETÖ’cü subayların DEAŞ’lı teröristlerin sınırdan geçirdikleri patlayıcılardan haberleri  olduğunu, geçmeden önce FETÖ’cü askerlere bilgi verildiği belirtildi.

Şoke eden itiraf

Gözaltına alınan Suriye uyruklu  Muhammed El Süleyman sorgusunda, patlayıcıları Türkiye’ye  Elvan Yüzbaşı olarak tanıdığı istihbarat görevlisine aktardığını söyledi.  Elvan Yüzbaşı olarak bilinen Jandarma Astsubay Başçavuş İrfan Çetinkaya'nın  ihraç edildiği ortaya çıktı.

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