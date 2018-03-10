Çaresiz hastaya geleneksel tıp tedavisi

Başta kanser gibi modern tıbbın zaman zaman çaresiz kaldığı hastalıklarda, başarısı kanıtlanmış geleneksel tıp yöntemleri uygulanabilecek. Sertifika almayan merdiven altı uygulamalara yaptırım getireceklerini kaydeden Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, beyin hastalıkları, kanser, diyabet gibi modern tıbbın tedavide sonuç alamadığı durumlarda hastaları çaresiz bırakmayarak modern tıb yöntemlerinin de uygulanacağını, bu tedavinin SGK şemsiyesi altına alınması için de görüştüklerini söyledi.Dünya genelinde 75 ünlü bilim insanı ve 2 bin 500 hekimin katılımıyla 14 ayrı geleneksel tıp başlığındaki son gelişmelerin ele alınacağı “Uluslararası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi”, 19-22 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek.

HEKİMLER EĞİTİMDE

Avrupa’da her üç kişiden birinin geleneksel tedaviyi tercih ettiğine dikkat çeken Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, “Modern tıp ile bir sağlık merkezine dönüşen Türkiye’de şu anda 18 kamu kuruluşunda geleneksel tıp polikliğini bulunuyor. 37 eğitim merkezi ve 450 uygulama ünitesinde de çalışmaları destekliyoruz. Bin 500 doktor eğitimden geçti” dedi. Modern tıbbın çaresiz kaldığı durumlarda başarısı kanıtlanmış geleneksel yöntemleri uygulayacaklarını ifade eden Gümüş sözlerini şöyle sürdürdü: Kurullarımızın belirlediği kurallarla, sadece bu konuda sertifikası da olan hekimler geleneksel tıp tedavisi uygulayabilir. Şu anda bu yöntemleri, hekim olmayanlar uyguluyor. Eğitim ve sertifika alanlara izin vereceğiz ancak doğru olmayanlara gerekli yaptırımları yapacağız. Şu besinleri yersen kanser olmazsın, şunları yersen kanser olursun diye bütün dünya konuşuyor. Şu anda SGK, geleneksel tıb tedavilerini karşılamıyor ama karşılaması için görüşmeleri de yapıyoruz.