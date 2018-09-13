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Çay üretiminde ‘bor’ gübresi kullanılsın 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Korkmaz, borun insan sağlığı üzerindeki önemine dikkat çekti.

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Türkiye’de insanların günde ortalama aldığı 1 miligram borun, yeterli olmadığını özellikle günlük yaşantımızın bir parçası olan çayda bor gübresi kullanarak, vücuttaki bor alımını artırılabileceğini söyledi. Prof. Dr. Korkmaz, “Sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için mevcut bitkilerimizin bor taşıyıcı özelliği arttırılmalı. Bor alımının doğal yollar ile arttırılması gerekiyor. İlk etapta 4 veya 5 miligramlar seviyesine çıkması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle çaydaki. Çünkü çay tüm Türkiye’de içtiğimiz, günlük hayatımızın bir parçası. Bor alımını arttırmamız hem çaydaki ekonomik verimi artırıyor, hem de kaliteyi artırıyor” diye konuştu.

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