Çaykara'da FETÖ/PDY operasyonu
FETÖ'nün Çaykara ilçe yapýlanmasýna yönelik operasyon kapsamýnda adliyeye sevk edilen 5 kiþiden 4'ü tutuklandý.
- TRABZON (AA)
Trabzon'da, Fetullahçý Terör Örgütü'nün (FETÖ) Çaykara ilçe yapýlanmasýna yönelik düzenlenen operasyon kapsamýnda adliyeye sevk edilen 5 zanlýdan 4'ü tutuklandý.
Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekiplerince FETÖ'nün Çaykara ilçe yapýlanmasýna yönelik 13 Aralýk'ta gerçekleþtirilen operasyonda gözaltýna alýnan 18 kiþiden emniyetteki iþlemleri tamamlanan 5'i adliyeye sevk edildi.
Savcýlýk sorgularýnýn ardýndan mahkemeye çýkarýlan zanlýlardan Karadeniz Ýþadamlarý Derneði (KARGÝD) üyesi esnaf K.Y, ilçe ablasý öðretmen F.Ö, esnaf ve gönüllü korucu Ý.D. ile görevinden istifa eden polis memuru L.Ö. tutuklandý.
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