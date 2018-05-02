CBKSoft En Yeşil Ofis Projesi ile Düşük Karbon Kahramanı Ödülü aldı

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerinin her geçen gün daha fazla hissedildiği, doğal yaşamın giderek yok olduğu günümüz dünyasında, karbon yönetiminde başarılı profil sergileyen şirketler İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen İstanbul Karbon Zirvesi’nde ödüllendirildi.

Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenen İstanbul Karbon Zirvesi kapsamında sera gazı salımında cimri davranan ve iklim değişikliğiyle mücadeleye destek veren kuruluşlara ‘Düşük Karbon Kahramanı’ ödülleri verildi. 69 projenin aday olduğu değerlendirmede 26 kuruluş ödül aldı.

Sürdürebilir Üretim ve Tüketim Derneği (SÜT-D) Başkanı Prof. Dr. Filiz Karaosmanoğlu tarafından açıklanan listede, CBKSoft "enVision ile En Yeşil Ofis Projesi" ile Düşük Karbon Kahramanı ödülüne layık görüldü. . Ödüller Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Adnan Tan tarafından sahiplerine takdim edildi. Ödülü, CBKSoft adına Kurumsal İletişim Müdürü Ayberk Yurtsever aldı.

Kağıtsız ofis düşük karbon

Yurtsever, tören sonrasında yaptığı konuşmada, “Bizim için çok anlamlı ve gurur verici bir ödül. CBKSoft olarak Elektronik Belge ve Süreç Yönetim Sistemleri geliştirerek; kamu kurumları, belediyeler ve özel firmaların tüm iş süreçlerinde ‘Kağıtsız Ofis’ konseptine geçmelerini sağlıyoruz. Böylelikle daha az kağıt tüketimi gerçekleşiyor ve kağıt üretiminden kaynaklı atmosfere karbondioksit salınımının önüne geçmiş oluyoruz. Bir yandan doğa koruma adına ciddi bir katkı sağlanırken, öte yandan zaman ve tasarrufu ile ofislerde verimlilik artıyor.

EBYS ile çevreci belediyeler

Geçen yıl belediyeler kategorisinde gerçekleştirdiğimiz En Yeşil Ofis araştırması şu gerçeği ortaya koydu: Türkiye genelindeki 35 Belediye, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) sayesinde toplamda 2.128 ton karbondioktsit salınımının önüne geçmiştir. Kartal Belediyesi 1025 ton, Altındağ Belediyesi 218 ton, Kadıköy Belediyesi 188 ton karbondioksit salınımının önüne geçerek ilk 3 sırada yer aldılar. Ayrıca, genel toplamda elektronik belge kullanımına bağlı olarak, 7.529 ağacın kesilmesinin de önüne geçilmiştir.

Daha yeşil bir dünya için kamuoyunda bu konuda farkındalık yaratmak adına, En Yeşil Ofis araştırmasını önümüzdeki dönemde farklı sektörler için de gerçekleştirip, sonuçları paylaşmaya devam edeceğiz. 2018 yılında ise Enerji sektöründe En Yeşil Ofisler ve En Verimli Ofisler araştırmamızı yayınlayacağız. enVision ile En Yeşil Ofisler listesinde yer alan tüm kurumlarımıza gösterdikleri duyarlılıktan ötürü, gelecek kuşaklar adına bir kez daha