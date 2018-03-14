Çekmeköy'deki bir sokağa Kudüs ismi verildi

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye meclisinin mart ayı toplantısında, Çekmeköy ilçesi Nişantepe Mahallesi'nde bulunan ve aksı Gelin Çiçeği Sokağı'nda biten yolun "Kudüs Sokağı" olarak isimlendirilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Belediye meclisinin AK Parti, CHP ve MHP'li 160 üyesi şubat ve mart aylarında, ABD'nin Kudüs'ü İsrail’in başkenti olarak tanıması ve Filistin'de artan baskılar nedeniyle Türkiye'nin ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Filistinlilerin yanında yer aldığını göstermek için Kudüs'ü ziyaret etmişti.