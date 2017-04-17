Çelik para kasasını böyle çaldılar

Edinilen bilgiye göre hırsızlık olayı, 26 Mart'ta Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde meydana geldi. Gece saatlerinde bir iş yerinin önüne giden yüzü peçeli iki hırsız, kapı kilidini kırdıktan sonra içeri girdi. İçerideki çelik para kasasını dışarı çıkarmaya çalışan hırsızlar, yaklaşık 100 kiloluk kasayı kaldıramayınca sürükleyerek götürmek zorunda kaldı.

Kasayı dışarı çıkaran hırsızlar, güvenlik kamerasını fark edince ileride beklediği tahmin edilen araçtaki arkadaşlarına işaret ederek durmasını istedi. Güvenlik kamerasının yönünü değiştiren hırsızlar daha sonra kasayı alarak olay yerinden uzaklaştı.

Hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, hırsızlık zanlısı olduğu belirlenen Abdurrahman Ü. ile İsmail E.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kasanın içerisinde bir miktar para ve iş yerine ait evrakların olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.