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Çelikhan'da kaza: 11 yaralı

Adıyaman'ın Çelikhan İlçesi'nde minibüs ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 11 kişi yaralandı.

  • DHA
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Kaza, akşam saatlerinde Çelikhan- Malatya karayolunun 12'nci kilometresinde meydana geldi. Mikail Yaman yönetimindeki 44 BH 603 plakalı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Zeynel Yaman yönetimindeki 02 KB 745 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada sürücüler ile her iki araçta bulunan 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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