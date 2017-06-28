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Cenaze aracı ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

Kastamonu'da, cenaze aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

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İsmail Parlak yönetimindeki 37 HE 127 plakalı otomobil, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen, 67 FC 477 plakalı cenaze aracıyla Araç ilçesinde çarpıştı.
 
Kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü Parlak, kaldırıldığı Araç Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
 
Diğer sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı.

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