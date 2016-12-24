Cevdet Yýlmaz, Bingöl'de kayak yaptý

Dün akþam Bingöl'e gelen AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Cevdet Yýlmaz, bugün sabah erken saatlerinde Vali Yavuz Selim Köþger ve Belediye Baþkaný Yücel Barakazi ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanlýðý tarafýndan, yaptýrýlan Bingöl Haserek Kayak Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Kar yaðýþý altýnda yetkililerden bilgi alan Yýlmaz, daha sonra bir süre kayak yaptý.

Kayaktan sonra gazetecilere konuþan Yýlmaz, bölgede huzur ve güven ortamýnýn önemine deðinerek, "Ýnanýn huzurun, güvenin pekiþtiði bir ortamda Bingöl sadece termal kaynaklarýyla, yayla turizmiyle deðil, kýþ turizmiyle de çok ciddi imkanlara sahip bir ilimiz. Burasý ayný zamanda bir istihdam alaný. Dünyada da Türkiye'de de en fazla istihdam hizmet sektörlerindedir. Ýþte bu tür tesislerin artmasýyla gençlerimize yeni imkanlar oluþturmuþ oluyoruz. Burasý sadece kýþ sporlarý için deðil sporcular için yaz kamplarý imkaný saðlýyor. Burasý sadece Bingöllülerin deðil bütün Türkiye'den, çevre illerimizden insanlarý da buraya davet ediyorum. Bingöllüler adýna davet ediyorum, gelsinler, bu güzelliklerden istifade etsinler. Tabiat anlamýnda Bingöllümüzün çok güzellikleri var. Türkiye'nin en huzurlu illerinden biridir. Geçen sene TÜÝK verilerine hangi il daha huzurlu diye ölçüm yapýlmýþtý. Bingöl en huzurlu 20'inci il arasýnda çýkmýþtý. Ýleride çok daha huzurlu günlerde kardeþliðimizin pekiþtiði, demokrasinin daha iyi bir þekilde yaþandýðý, sosyal hayatýn daha canlý olduðu bir ortamda bu tesislerimiz de çok daha verimli hizmet vereceklerdir. Ýlerde çok daha iyi huzurlu günlerde kardeþliðimizin pekiþtiði demokrasinin daha iyi bir þekilde yaþandýðý sosyal hayatýn daha canlý olduðu bir ortamda bu tesislerimiz çok daha iyi bir hizmet verecektir" dedi.

Karda kayak yapmanýn dünyanýn en güzel sporlarýndan biri olduðunu ifade eden Yýlmaz, "Ama tabi biraz eðitim almanýz gerekiyor. Ben acemi bir kayakçýyým. Buna raðmen çok zevk aldýðýmý söyleyebilirim. Acemi pistlerinde biraz daha çalýþarak, kendimi geliþtireceðim. Ama yapan bilir, gerçekten çok zevkli bir spor" diye konuþtu.