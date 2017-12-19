Cezaevi firarisi operasyonla yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde düzenlenen operasyonda, cezaevi firarisi ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı ile hakkında arama kararı olan bir kişi gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tatvan Açık Cezaevi'nden firar eden, 9 ayrı suçtan arama kaydı ve hakkında 16 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda polis ekipleri, Hacıbekir Kavşağı'nda durdurdukları otomobilde arama yaptı.

Aramada, daha önce çeşitli yaralama ve silahlı saldırı olaylarına karıştığı belirlenen Ş.K. ile hakkında 3 ayrı suçtan arama kararı bulunan H.K. yakalandı.

Ş.K'nin üzerinde ruhsatsız tabanca, buna ait 16 fişek ve iki sahte kimlik, H.K'nin üzerinde ise sahte kimlik bulundu.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.