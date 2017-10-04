CHP Camiye karşı çıktı

Ereğli Belediyesi Meclis toplantısının birinci birleşimi Atatürk Kültür merkezinde gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Hüseyin Uysal'ın başkanlığında başlayan ve 15 maddelik meclis gündeminde yer alan Kent meydanı Otopark ve Kent meydanına yapılacak olan cami için İller bankasından alınması planlanan 65 milyon liralık krediye Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeleri tarafından karşı çıkıldı.

Toplantıda ilçedeki çeşitli yatırımlar için İller Bankası’ndan 78 milyon 500 bin liralık borçlanma için Belediye Başkanı Hüseyin Uysal’a yetki verilmesine yönelik gündem maddeleri üzerinde Başkan ve CHP’li üyeler arasında tartışmalar çıktı.

Gündem gereği ele alınan Kent Meydanı, Camii ve Otopark Binası Yapım İşi için İller Bankasından 65 milyon lira kredi alınması konusunda Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi esnasında söz alan CHP Meclis Üyesi ve İlçe Başkanı Şerif Sertan Ocakçı, kent meydanı kavramının üzerine cami konulmaması durumunda 35 milyonluk bir tasarruf sağlanabileceğini söyledi.

Ocakçı, “Bizim belediyemiz vatandaştan topladığı ödenekle, şu anda belediyenin üstüne vazife olmayan bir camiyi yapacak. Yıllardan beri derdimiz olan otopark ve trafik sorunumuz üzerine bir de cami yapılacak. Biz burada yarı yarıya azalacak bir krediden bahsediyoruz. Bütçemiz 109 milyon, hedefimiz 129 milyon. Ayda 1,2 milyon çalışan maaşı ödeyen belediye. Bu kredinin toplamında 90 küsür milyona denk geliyor. 1,7 milyonluk bir ödeme daha gelecek akabinde. Şehrin yedi yıl boyunca 0,75 faizle ipotek altına almaya başlayacağız. Bu kadar sıkıntı varken ekonomik olarak Ereğli’de, insanlar siftah yapmadan dükkan kapatırken belediyenin önceliği cami yapmak değildir. 35 milyonluk bir camiye mi ihtiyaç var?”

Belediye Başkanı Uysal ise Camiye ihtiyaç bulunduğunu belirterek, “Yalnız burada şartlı bağış altında diğer argümanlar veya diğer finansman kaynakları üzerinde çalışmamız devam ediyor” dedi. Uysal, “Para dediğiniz şey bulunur, biraz önce daha önceki belediyenin yaptığı borç miktarını biliyor musunuz? Göreve geldiğimiz zaman belediye bütçesinin yüzde 44’ü borç ödemesiydi. Ereğli’ye gelecek hizmetler için borçlanıyoruz.”

Cumhuriyet Halk Partisi Meclis üyesi Özkan Özyağcı ise cami için harcanacak paranın devletten alınması gerektiğini, CHP'li Alaplı belediyesinin devletten bir çok yatırım için ödenek aldığını, ancak Ereğli Belediyesinin bir lira dahi para alamadığını söyledi.

CHP'li meclis üyelerinden Sibel Kırmızı'da " Daha önceki meclis toplantılarında asla seçime giderken daha önceki belediye başkanlarının yaptığı gibi büyük borçlanmalara gitmeyeceğinizi, böyle bir şey için meclise gelmeyeceğinizi söylediniz. Şu an gelecekteki on yıllık belediyeyi borçlandırarak, gelecek belediye başkanlarının önünü kapatarak, hizmet gelmesini engelliyorsunuz” diye konuştu.

Uysal da bunun üzerine, “Bu Ereğlimiz için gerekli olan, yapılması yüzde yüz olan borçlanma talebidir. Sizde bir refleks haline gelmiş öğrenmeden. Bundan dolayı gündemin sonunda şey yapacaktım. Bütçe komisyonunda sizler ret sebeplerinizi veya evet sebeplerinizi söylersiniz” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından konu oy birliği ile Plan ve Bütçe komisyonuna sevk edildi.