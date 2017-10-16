CHP milletvekili Deniz Baykal yoğun bakıma alındı

Eski CHP Genel Başkanı ve CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesinde tedavi altına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, gece rahatsızlanan Baykal, özel bir hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından Baykal, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesine sevk edildi.

İlk bulgulara göre ağır gribal enfeksiyon geçirdiği belirlenen Baykal'ın hastanede tetkikleri sürüyor.

Cumhurbaşkanı telefonla aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi yoğun bakım servisinde bulunan CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş'i bu sabah telefonla aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Antalya Milletvekili Baykal'ın sağlığına ilişkin Prof. İbiş'ten bilgi aldığı, durumu yakından takip ettiği belirtildi. CHP Antalya Milletvekili Baykal, Fransa'dan dönüşünde gece yarısı ateşi yükselmesinin ardından, Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.