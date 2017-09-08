CHP PKK sevicilerin tekelinde

Sözen, CHP’li vekilin ‘PKK’lı teröristleri koruma altına almak istediğini’ söyledi. Tanrıkulu’nun bilerek ve isteyerek suç ve suçluyu övme, teröristleri masum gösterme suçu işlediğini vurgulayan Sözen, “Tanrıkulu’nun bu açıklamaları alçaklıktır, küstahlıktır.Tanrıkulu kaydı CHP’de olan, aklı, fikri ve hareketleri HDP ile birebir örtüşen bir milletvekildir. Terör örgütü sevgisi ve sempatisi kendisinin ruhuna işlemiştir” diye konuştu.



Bu açıklamaların CHP’nin “PKK sevicilerinin tekeline girdiğini” gösterdiğini kaydeden Sözen, “CHP genel başkanı bu söylemimize itiraz ediyorsa derhal Sezgin Tanrıkulu ve benzeri milletvekillerini partiden uzaklaştırmalıdır. Bunu yapamıyorsa kendisi de bunların emirleri doğrultusunda hareket ediyor demektir” dedi.



İHA’ların teröristlerin korkulu rüyası haline geldiğini anlatan Sözen, şunları söyledi: “Teröristler İHA’lar yüzünden kıpırdayamaz duruma gelmiş, adeta fare gibi kaçacak delik aramaktadırlar. Bu durumu çok iyi bilen Tanrıkulu PKK’lıların zaiyat vermesinden rahatsız olmuş olmalı ki bu küstahça söylemlerde bulunmuştur. Tanrıkulu ve saz ekibi PKK ve benzeri zihniyetten emir alarak konuşmaktadırlar.”