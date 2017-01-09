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CHP provokasyonu da eline yüzüne bulaştırdı

Meclis'teki anayasa değişikliği görüşmelerini engellemek için provokasyonlara başlayan CHP, yine başarısız oldu. Göstericiye şiddet uyguladığı söylenen kişi polis değil CHP’li çıkınca Cumhuriyet, Hürriyet ve BBC Türkçe düzeltme yayınlamak zorunda kaldı.

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Meclis'te devam eden anayasa değişikliği görüşmeleri sırasında çekildiği iddia edilen fotoğrafla “Başkanlığa hayır diyenlere TOMA’lı gazlı, plastik mermili müdahele” diyen Cumhuriyet gazetesi polisleri hedef gösterdi. Ancak fotoğrafta kadın göstericinin yüzüne vurduğu görülen kişinin CHP’li bir isim olduğu anlaşılınca kurgu çöktü. CHP’li Altındağ İlçe Başkanının Cumhuriyet’e “tepki” göstermesi üzerine Hürriyetve BBC Türkçe de ifşa olan yalan haberi düzeltmek zorunda kaldı.

CHPTroller tarafından da sosyal medyada dolaşıma sokulan bu fotoğraf, "Anayasa değişikliğine hayır diyen bir göstericiye polisin müdahalesi" olarak sunulmaya çalışıldı.

FETÖ ile bağlantılarının gün yüzüne çıkmasıyla her geçen gün eriyen Cumhuriyet gazetesi de kadına müdahale edenlerin gözlerini boyayarak amatör bir photoshop çalışmasıyla konuyuservis etti.

Hürriyet de "Ankara'da hareketli dakikalar" diyerek fotoğrafı kadın göstericiye polisin müdahalesi şeklinde sundu.

Çok geçmeden BBC Türkçe de aynı fotoğrafı kullanarak Cumhuriyet’in başlattığı ve Hürriyet’in sürdürdüğü algı operasyonuna katıldı.

 

Gerçeğin kurgulanandan çok farklı olduğu kısa sürede ortaya çıktı. Aralarında yasadışı sol örgütlere mensup kişilerin de bulunduğu bir grup tarafından düzenlenen provokasyon girişimi sırasında çekilen fotoğraf karesinde gösterici kadının ağzını kapatan kişi bir polis değil CHP Altındağ İlçe Başkanı Servet Akman'dı. Algı operasyonu ifşa olunca CHP'li Akman, Twitter hesabından Cumhuriyet'i "çarpıtma" yaptığını belirterek tekzip etmek zorunda kaldı.

Cumhuriyet gazetesi tarafından yayınlanan düzeltmedebu defa CHP'li başkanın yüzünü gizlemediği, polislerin yüzünü kapatmak içinse buzlama yöntemini kullandığı görüldü. 

Ankara'da hareketlilik beklentisi boşa çıkan Hürriyet de çok geçmeden düzeltme mesajı yayınladı. Onu BBC Türkçe izledi.

Anayasa görüşmeleri sürecinde demokratik yollardan sapan CHP’ninprovokasyonuna alet olan medya kuruluşlarına her kesimden sosyal medya kullanıcısı da sert tepki gösterdi.

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Yorumlar

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Hilmi09.01.2017 19:38
Istanbul emniyet müdürü mustafa çalıskanin Beşiktaş'taki terör olayında: siz kimin köpeğisiniz demişti. Gerçekten bu kadar türden köpeğin olacağını tahmin etmiyordum bunlar tür değil familya olmus
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denge09.01.2017 19:22
vatan hainleri yine sokak da meclis de gecsin birak da halk karar versin adam gibi hainlik yapmayin sorunun var ise halka anlat cik meydana sokak da hainlik yapmak yine ne oluyor ise ne meclise guvenir bu tipler ne halka bol soguk su ve coplayin adam olsun bu hainler
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