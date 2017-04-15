CHP'de toplu istifa: Kirli ittifakta olmayacağız 'EVET' diyeceğiz

CHP Kadıköy İlçe Teşkilatı'ndaki görevinden istifa eden Candan Baki Ekşioğlu, anayasa değişikliği teklifine 'Evet' diyeceğini kaydetti. CHP'nin kirli bir ittifakın içinde olduğunu vurgulayan Ekşioğlu, bu konudaki şikayetlerinin ise önemsenmediğini dile getirdi. Ekşioğlu, "Kandil ve FETÖ 'hayır' derken, PKK 'hayır çıkmazsa biteriz' derken bütün bunların peşine takılan, yeni sistemde başbakanlığın olmadığını bile bilmeyen, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partiyle oyuncak gibi oynayan bir genel başkanın ve partinin peşinden ben de gidersem kirli ittifakın parçası olacağım" diye konuştu.

Particiliğin bırakılması gerektiğini ve meselenin memleketi ilgilendirdiğini kaydeden Ekşioğlu, "Gün, Avrupa ülkeleri Türkiye'yi parçalamak için ittifak oluşturdu ve bu ittifaka kayıtsız katılan CHP'yi sorgulama ve bu oyunu bozma günüdür. Şerefle taşıdığım Türk bayrağı rozetimi referandumdan sonra da huzur içinde taşımak için, 'Tek bayrak, tek vatan, tek millet, tek devlet demek için CHP'den istifa ediyoruz" ifadelerini kullandı.