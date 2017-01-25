CHP'den Anayasa taktiği: Partiyi ön plana çıkarmayın
CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında, anayasa değişikliğine ilişkin referandum sürecinde, partiyi ön plana çıkarmadan, çalışma yürütülmesi düşüncesi benimsendi.
- AA
CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, parti genel merkezinde toplandı.
Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 3 saat süren toplantıda, anayasa değişikliğine ilişkin referandum süreci değerlendirildi.
CHP'nin izleyeceği stratejiye ilişkin görüş alışverişinin yapıldığı toplantıda, partiyi ön plana çıkarmadan çalışma yürütülmesi düşüncesi benimsendi.
Söz konusu değişikliğin, "Bir rejim değişikliği" olduğu vurgusu yapılan toplantıda, CHP örgütlerine, değişikliği halka iyi bir şekilde anlatmaları için talimat gönderilmesi ele alındı.
Referandum sürecindeki iletişim stratejisinin de görüşüldüğü toplantıda, Olağanüstü hal (OHAL) şartlarında yürütülecek kampanyaya ilişkin de görüş alışverişinde bulunuldu.
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