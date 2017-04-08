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CHP Kadın Kolları eski Genel Başkanı Atılgan: Yeni anayasaya 'evet' diyeceğiz

CHP Kadın Kolları eski Genel Başkanı Deniz Pınar Atılgan, “Cumhuriyet kadını olarak, ekibim ile birlikte yeni anayasaya 'evet' diyeceğiz” dedi.

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CHP Kadın Kolları eski Genel Başkanı Deniz  Pınar  Atılgan, yurt genelinde, yeni  anayasaya 'evet' programları düzenleyen  Avrasya Yerel  Yönetimler Birliği Genel Başkanı Hasan Cengiz’i, Keçiören’de bulunan merkezlerinde ziyaret  etti. CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt’un “Evet çıkarsa hepinizi denize dökeriz” sözlerini eleştiren Atılgan, “Ülkenin ve Türk milletinin  geçirdiği  bu zor  günlerde, ayrıştırıcı ve nefret dili kullanan Sayın Bozkurt, Türkiye Cumhuriyetinin kurucu iradesine ters  düşmektedir” ifadelerini kullandı.
 
“Atatürk, küresel güçler ile savaşmış, emperyalist ve işgalci kuvvetleri, ülkemizden kovmuştur” diyen Atılgan, ”Onların  taşeron kölelerini de ait olduğu yere  gömmüştür” şeklinde konuştu. Türkiye’nin bir önceki yüzyılda mücadele ettiği Kurtuluş  Savaşı’nın, içinde yaşanılan bu süreçte de verildiğinin altını çizen Atılgan, Atatürkçü ve devletçi kadroların Kuvayı Milliye ruhunda bir duruş sergilemesi gerektiğini kaydetti.
 
“Yeni anayasaya 'evet' diyeceğiz”
 
Avrasya Yerel Yönetimler Birliği Genel Başkanı  Hasan Cengiz’in yurt  genelinde düzenlediği “yeni anayasaya  evet”   programlarına destek vereceğinin altını çizen Atılgan,”Cumhuriyet kadını olarak, ekibim ile birlikte yeni anayasaya 'evet' diyeceğiz” dedi.
 
11 Dönem CHP Parti Meclisi üyeliği yaptığını hatırlatan Atılgan, geçen dönem ise partisinin kadın kolları başkanlığı yaptığını  ifade etti. 1970'li yıllardan beri aralıksız CHP‘de siyaset yaptığını dile getiren Atılgan, CHP’nin Atatürk’ün çizgisinden uzaklaştığını savundu.
 
"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olmalıyız"
 
Atılgan, şunları kaydetti:
 
"Atatürk, iç ve dış tehditlerin olduğu bir dönemde halkımızı örgütledi ve işgalci kuvvetler ile mücadele etti. Böyle bir dönemde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olmalıyız ve desteklerimizi esirgememeliyiz.”
 
AK Parti  Genel Başkan  Yardımcısı Mustafa Ataş ve AYYB Genel Başkanı Cengiz’e de görüşlerini aktardığını söyleyen Atılgan, Ataş’ın birleştirici ve kucaklaştırıcı üslubu ile örnek bir davranış sergilediğini anlattı. Atılgan, bu süreçten sonra milli iradeden yana olacağını da sözlerine ekledi.

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adil08.04.2017 16:00
Ülkesini seven akıllı insan
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