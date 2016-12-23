CHP'li Beþiktaþ Belediye Baþkaný Hazinedar'a 'uyarma' cezasý
Parti kurallarýna aykýrý hareket ettiði iddiasýyla Yüksek Disiplin Kuruluna sevk edilen Beþiktaþ Belediye Baþkaný Hazinedar'a 'uyarma' cezasý verildi.
- AA
Parti kurallarýna aykýrý hareket ettiði iddiasýyla Yüksek Disiplin Kurulu'na (YDK) sevk edilen Beþiktaþ Belediye Baþkaný Murat Hazinedar'a "uyarma" cezasý verildi.
Hazinedar, ekim ayýnda "geçici ihraç talebiyle" YDK'ya sevk edilmiþti. YDK'nýn karar toplantýsý bugün parti genel merkezinde gerçekleþtirildi. Toplantýya Hazinedar da katýlarak savunmasýný verdi.
Konuyla ilgili deðerlendirmelerini yapan YDK, Beþiktaþ Belediye Baþkaný Murat Hazinedar'ýn "uyarma" cezasý ile cezalandýrýlmasýný kararlaþtýrdý.
CHP Tüzüðüne göre, uyarma cezasý "partililerin kiþilikleri ile uðraþmak, parti üyeleri hakkýnda küçük düþürücü sözler söylemek ve sövmek" durumunda veriliyor. Disiplin cezasý alanlarýn ayný parti suçunu tekrarlamasý durumunda ise "kýnama, geçici ihraç" gibi bir üst ceza veriliyor.
Bu yazýya ilk siz yorum yapýn.
Yorumlar
Yorumlarýnýzý kendi özgün iradenizle yayýnlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylý ve doðrudan sorumluluðu tek baþýnýza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kurallarý ve Kullaným Koþullarý'ný kabul etmiþ sayýlýrsýnýz.