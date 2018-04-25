CHP'nin adayı için kulislerde 'Abdullah Gül' ismi dolaştı, CHP'liler isyan etti

24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimi için partilerin yoğun görüşme trafiği devam ederken, CHP kritik Parti Meclisi toplantısını yaptı. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun ittifak için yetkilendirildiği toplantıda Abdullah Gül ismi de konuşuldu. Muharrem İnce, Twitter'dan Gül'ün adaylığına açıktan karşı çıkarken Parti Sözcüsü Tezcan, "İsimlerin kamuoyu önünde tartışılması doğru değil" uyarısında bulundu

PM'DE 25 ÜYEDEN HİÇBİRİ KABUL ETMEDİ

CHP içinde Abdullah Gül tartışması yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün toplanan Parti Meclisi'nde (PM) 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanı adaylığı da gündeme geldi.

Habertürk'ün haberine göre; Toplantıda 25 PM üyesi söz aldı. Söz alan hiçbir PM üyesinin Abdullah Gül'ü önermediği öğrenildi. Gül ile ilgili itirazların "Erdoğan'dan farkı yok" argümanı üzerinden yapıldığı belirtilirken üyelerin aday olacak kişinin partili ve kapsayıcı bir isim olması gerektiğini söylediği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun bir isim telafuz etmediği toplantıda "En iyi sonucu almaya çalışacağız. Bana güvendiğiniz için teşekkür ederim" dediği öğrenildi. Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, "bir rezervlerinin olmadığına" dikkat çekmiş, Kılıçdaroğlu da Gül ile ilgili sorulara olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermemişti.

SON DAKİKA ABDULLAH GÜL AÇIKLAMASI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Özgür Özel, "CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak ta" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Özel, sosyal medya hesabından Abdullah Gül ile ilgili açıklama yaptı. Özel, "Yeter. Bu kadar spekülasyon canımıza tak etti. Bütün amaç bizim içimizde bir tartışma yaratıp moralimizi düşürmek. CHP’nin gündeminde Abdullah Gül diye bir isim olmadı, şimdi de yok, olmayacak ta" ifadelerini kullandı.