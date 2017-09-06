CHP'li Tanrıkulu, SİHA'larla ilgili yaptığı skandal açıklamada PKK'nın yalanlarına sarıldı

Dün TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, SİHA'ları (silahlı insansız hava aracı) eleştirerek rahatsızlığını dile getiren CHP'li Tanrıkulu, bugün de iftiralarına devam etti. CHP'li Tanrıkulu, terör operasyonlarında PKK'ya göz açtırmayan ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirilmesine yardımcı olan silahlı insansız hava araclarının sivilleri vurduğu iftirasında bulundu.

Tanrıkulu, Twitter'dan yaptığı skandal açıklamasında "BAYRAKTAR adlı Silahlı İnsansız Hava Araçları sivil yurttaşları vurdu, öldürdü.Bütün alçaklığınıza rağmen bunu teşhir etmeye devam edeceğim" dedi.

SKANDAL AÇIKLAMALARA BÜYÜK TEPKİ

Yaptığı yalan açıklamalara ilişkin hiç bir delil belge gösteremeyen, terör örgütü PKK ve siyasi ayağı HDP'nin algı operasyonuna destek veren CHP'li Tanrıkulu'na vatandaşlar büyük tepki gösterdi.

Sezgin Tanrıkulu, terör örgütü PKK'nın kanalı Med Nuçe'de açıklamalarda bulunmuştu.

TANRIKULU, TERÖRİST CENAZESİNDE

CHPli Sezgin Tanrıkulu, CHPli rezidans kraliçesi Gamze Akkuş İlgezdi ile terörist cenazesinde boy göstermişti.

TERÖRİSTLER TANRIKULU'NU İSTEMİŞTİ

Savcı Kiraz'ı şehit eden DHKP-C'li teröristler Bahtiyar Doğruyol ve Şafak Yayla, uzlaşma için Sezgin Tanrıkulu'nun aracı olmasını istemişti.

FİRARİ HAİN DÜNDAR'DAN ALÇAK BENZETME

Almanya'ya kaçan firari hain Can Dündar, Tanrıkulu gibi PKK'lı teröristlere göz açtırmayan SİHA'larla ilgili rahatsızlığını dile getirmişti. Dündar, "SİHA'lar, yani insansız hava araçları, idam cezasının olmadığı Türkiye’nin yeni idam mangaları, yeni Türkiye’nin JİTEM’idir" demişti.