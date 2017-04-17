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CHP'li Gülsün Bilgehan aile geleneğini sürdürdü, halka 'namussuz' dedi

CHP Milletvekili Gülsün Bilgehan, referandumda 'evet' tercihinde bulunanlara 'namussuz' ithamında bulundu.

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Halkı aşağılamak, düşman görmek, hakaret ve tehdit etmek CHP'nin eskiden bu yana devam eden siyasi politikası ve alışkanlığı. Bu alışkanlığı günümüzde de sürdürmekte ısrar eden CHP'li vekillerin arasına bir de Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan katıldı.

Referandum sonuçlarının açıklandığı anlarda 'evet' oyunun önde olduğunu gören CHP Milletvekili Gülsün Bilgehan, 'hayır' oyu verenler için namuslu ifadesini kullanırken 'evet' tercihinde bulunanlara da 'namussuz' ithamında bulundu.

CHP'den bir skandal paylaşım daha! Ankara Milletvekili Gülsün Bilgehan, referandum sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sosyal medya hesabı üzerinden skandal bir paylaşımda bulundu.

ÜLKENİN YARISINA HAKARET ETTİ

Sandıkların açılmasıyla birlikte 'evet' tercihinin yüzde 51,4 puanla önde olduğu açıklandı. 'Hayır' cephesindeki halka gitmekten korkan ve hiç bir zaman halkın dilini kullanmayan CHP'nin 'Evet diyenleri denize dökeriz' tehdidinin ardından bir de hakaret geldi.

Referandum sonuçları için Bilgehan, "Her türlü zorbalığa rağmen, bu ülkenin yarısı cesur ve namuslu ya" dedi.

DEDESİ DE 'MİLLET DÜŞMANDIR' DEMİŞTİ

Millete hakareti meziyet gören CHP zihniyetinin Ankara milletvekili Bilgehan, eski genel başkanlardan İsmet İnönü'nün torunu olduğu ortaya çıktı. Milli mücadele döneminde subaylara 'Kimse işitmesin, millet düşmanınızdır' diyen İsmet İnönü'nün vatanı kurtarmak için çabalayan vatandaşlara bakışı ile torununun bakışı birebir örtüşüyor.

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