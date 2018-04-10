CHP'lilerden Sağlık Şenliği'nde Sirtaki rezaleti
Kadıköy Kent Konseyi'nin düzenlediği Sağlık Şenliği'ne katılan bir grup Yunanistan'ın milli oyunu olan Sirtaki'yi oynadı. Her fırsatta 'Yunanlar adalarımızı işgal etti.' yalanlarıyla algı yaratıp oy toplamaya çalışan CHP yine bir skandala ve ikiyüzlülüğe imza attı.
CHP'li Kadıköy Belediyesi'nin Kent Konseyi dün Sağlık Şenliği adı altında Kadıköy Özgürlük Parkı'nda düzenlenen etkinlikte CHP'liler Yunan bayrağı renklerine bürünüp Yunan milli oyununu oynayarak eğlendiler. CHP'lilerin bu ikiyüzlü ve çelişkili tutumları büyük tepki topladı.
Kaynak: ENSONHABER
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