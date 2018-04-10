CHP'lilerden Sağlık Şenliği'nde Sirtaki rezaleti Kadıköy Kent Konseyi'nin düzenlediği Sağlık Şenliği'ne katılan bir grup Yunanistan'ın milli oyunu olan Sirtaki'yi oynadı. Her fırsatta 'Yunanlar adalarımızı işgal etti.' yalanlarıyla algı yaratıp oy toplamaya çalışan CHP yine bir skandala ve ikiyüzlülüğe imza attı.