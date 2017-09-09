CHP'nin Çanakkale şehitlerine saygısızlıkla ve içki skandalıyla anılan Çanakkale Kocadere kamp alanında yaptığı 4 günlük adalet kurultayından yeni bir skandal daha çıktı. Kurultayda 8 ana başlık altındaki panellerin yanı sıra pek çok alanda adalet kavramının işlendiği çalıştayların da düzenlenirken insan hakları adı altında yapılan çalıştaya ilişkin hazırlanan raporda çarpıcı ve skandal öneriler yer aldı. Parti yönetiminin kurultaya ilişkin hazırlayacağı ana rapora girmek üzere CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan'ın hazırladığı ve genel merkeze sunulan şok raporda, CHP'nin gerek adalet yürüyüşü gerekse de adalet kurultayında ayak seslerini duyurduğu "HDP ile ittifak" başta olmak üzere pek çok dikkat çeken öneriler bulunuyor. CHP'nin "hayır bloğu" adı altında yürüttüğü 2019 seçimleri için ittifak hazırlıklarının işareti de sözde insan hakları altında yapılan çalıştayın raporunda dikkat çekti.

KIRMIZI ÇİZGİLERDEN VAZGEÇELİM

Çalıştay raporunda, OHAL'in kaldırılması için güçlü bir kampanya başlatılması istenirken Kürt sorunuyla ilgili de bazı öneriler dile getirildi. Raporda Kürt sorununun çözümü için 'cesur adımlar' atılması gerektiği belirtilirken bu cesur adımların neler olabileceği ise 12 maddeden oluşan raporun öneriler bölümünde "Kürt fobisinden kurtulmalı ve HDP ile güçlü bir ittifak kurulmalı" ifadelerine yer verildi. 2019 seçimlerine "demokratik bir ittifak" ile gidilmesi istenirken en dikkat çekici öneri ise 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimleri kast edilerek "Bir seçimlik bile olsa kırmızı çizgilerden vazgeçilmeli" şeklindeki öneri oldu. Siyasi kulislerde en son olarak İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun terörle mücadelede etkin olarak kullanılan "SİHA" ve "İHA"larla ilgili skandal açıklamalar yapması da bu işbirliğinin işareti olarak yorumlanıyor.

SİVİL İTAATSİZLİK EYLEMLERİ

Sözde insan hakları çalıştayının raporunda ayrıca adalet yürüyüşü fikrinde olduğu gibi 'de facto durumlar' yaratılması istenerek "AKP, baş edemediği duruma rıza göstermek pozisyonuna itilmeli. Sivil itaatsizlik eylemlerinin sayısı ve çeşidi artırılmalı" denildi. CHP'nin iktidarla mücadelesinde "Meclis dışına çıkması" istenirken partinin en az oyu aldığı köylere ve bölgelere giderek "Neden bize oy vermiyorsunuz" diye sorması gerektiği de vurgulandı.