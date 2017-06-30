Gökçek, Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşünde 'mahkum annesiyim' diye konuşan kadının tutuklu çocuğu olmadığının ortaya çıktığını söyledi

Yürüyüşe 'mahkum annesiyim' diyerek katılan kadının tutuklu çocuğu olmadığının belirlendiğini kaydeden Başkan Gökçek, CHP’li Ataşehir Belediyesinde kadrolu olarak çalıştığı ortaya çıkan Şenay Günaydın isimli kadın hakkında da savcıları göreve çağırdı.

"Kadın CHP üyesi, yani CHP adına provokatörlük yapıp, milleti sokağa davet ediyor" tweetini atan Başkan Gökçek, CHP’nin aynı provokatörlüğü, Gezi olaylarında bir kadını "müftü eşiymiş" gibi gösterip yaptığını hatırlattı.

Başkan Gökçek, Şenay Günaydın isimli kadının alenen milleti sokağa karışıklık yapmaya davet ettiğini belirterek, "Tweet alemi olarak savcıları göreve davet ediyoruz" dedi. Başkan Gökçek’in konuyla ilgili tweet'leri şöyle:

- "CHP bu provokasyonu daima yapıyor. Yürüyüşte mahkum annesi diye konuşan kadının çocuğu yok, Belediye'de çalışıyor."

- "Kadın CHP üyesi... Yani CHP adına provokatörlük yapıp, milleti sokağa davet ediyor..."

- "Aynı provokatörlüğü CHP gezi olaylarında bir kadını müftü eşiymiş gibi gösterip yapmıştı.. Yani bu iş CHP klasiği"

- "Bence de tutuklanmalı, çünkü alenen milleti sokağa karışıklık yapmaya davet ediyor, tweet alemi olarak savcıları göreve davet ediyoruz."