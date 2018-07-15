Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Gölbaşı’nda şehit düşen Komiser Yardımcısı Gülşah Güler’in ailesi, kızlarıyla gurur duyuyor. Güler’in Hatay’ın Kırıkhan İlçesi’nde yaşayan annesi Emine ve babası Hüseyin Güler, evlerinde kızlarının hatıralarını ve fotoğraflarını biriktirdiği odadan ayrılmıyor.

Baba Hüseyin Güler, kızı Gülşah’ın, vatanı için her zaman en ön saflarda yer aldığını söyledi. Kızının öğrencilik yıllarında çok başarılı olduğunu ve elde ettiği derecelerle kendilerini gururlandırdığını anlatan baba Güler, şöyle devam etti: “Gülşah şehitliği bile isteyen bir insandı. Memleketi, vatanı, devleti için her zaman ön sırada gidebilecek biriydi. Bizi aşırı derecede gururlandırdı kızım, acısı biter mi, hiçbir zaman bitmez ama gururu da hiçbir zaman bitmeyecek. Şehitlik mertebesine ulaşmış, Rabbime şükürler olsun. Allah’ın bize verdiği emaneti en iyi şekilde yetiştirdik. Rabbimiz bizi gururlandırdı. Peygamberlerden sonraki makama eriştirdi” dedi.

RABBİM BİZİ ŞEFERLENDİRDİ

“Rabbim bizi bu dünyada ve ahirette evladımız sayesinde şereflendirdi” ifadesini kullanan baba Güler, “Gülşah’ımla her zaman gurur ve onur duyuyoruz”dedi.

BEBEĞİMDİ HER ŞEYİMDİ

Anne Emine Güler de iki yıldır şehit kızının acısını ve gururunu birlikte yaşadığını anlattı. Kızı Gülşah’ı hep yanında hissettiğini söyleyen anne Güler, “İki yıl bitti üçüncü yıla gururla giriyoruz. Çiçeğimi kopardılar benden. Allah FETÖ’cüleri kahretsin. Bu dünyada ve öbür dünyada iki elimiz yakalarındadır. Devletimiz hesabını sorsun onlara. Gülşah benim bebeğimdi, çiçeğimdi, her şeyimdi” İfadelerini kulandı.