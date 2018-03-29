Çiftlik Bank CEO'su Aydın'ın yurtdışına kaçışıyla ilgili fotoğraf karesi ortaya çıktı

Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın, Uruguay'a kaçmış, yakalanması için çalışma başlatılmıştı. Aydın'ın yurt dışına kaçışı ile ilgili fotoğraf ortayı çıktı. Fotoğraf karesinde Aydın'ın Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pasaport kontrolünden geçtiği görülüyor.