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Çiftlik Bank soruşturmasında şirketin yönetim kurulu üyesi Cemal Çolak ile şirket sahibinin eşi Sıla Aydın tutuklandı

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında kayıplara karışan şirket sahibi Mehmet Aydın’ın eşi Sıla Aydın ve İstanbul’da ikametine yapılan operasyon sonucu gözaltına alınan Çiftlik Bank Yönetim Kurulu üyesi Cemal Çolak, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • İHA
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Alınan bilgiye göre, Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, usulsüz faaliyet yürüttükleri iddiasıyla Çiftlik Bank yöneticileri hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Çolak (35), Üsküdar'daki evinde gözaltına alındı. Çolak'ın evinde arama yapan ekipler, bazı evraklara el koydu. 

 

 

 

Çolak'ın emniyetteki ifadesinde, şirkete güvenlik görevlisi olarak başladığını, daha sonra yönetici olduğunu, durumdan haberi olur olmaz istifa ettiğini söylediği öğrenildi.

 Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çolak, sağlık kontrolünün ardından Geyve Adliyesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, soruşturma kapsamında şirketin sahibinin eşi Sıla Aydın da Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim oldu. 

 

 

 

Çolak ve Aydın, çıkarıldıkları mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisiyle ilgili Kaymakamlığın, "usulsüz faaliyet yürütüldüğü" yönündeki şikayeti üzerine Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılmıştı.

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