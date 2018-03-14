'Çiftlik Bank'a 'nitelikli dolandırıcılık, suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma' suçlarından soruşturma başlatıldı

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Çiftlik Bank ile ilgili "nitelikli dolandırıcılık, suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma" suçlarından soruşturma başlatıldı.

İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığının internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kamuoyunda Çiftlik Bank olarak bilinen sisteme katılımcı olarak para yatıran 20 müştekinin yapmış olduğu başvurular neticesinde 12 Mart tarihinde nitelikli dolandırıcılık, suç örgütü kurma, yönetme ve üye olma suçlarından soruşturma başlatılmıştır." bilgisi verildi.

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: