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Çığ altında kalan kepçe operatörü yaralandı

Gürpınar ilçesinde yürütülen karla mücadele çalışması sırasında çığ altında kalan kepçe operatörü yaralandı.

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Van'da karla mücadele çalışması sırasında düşen çığın altında kalan kepçe operatörünü köylüler kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Gürpınar ilçesine bağlı Kalkanlı Mahallesi yakınlarında karla mücadele çalışması yapan kepçe operatörü Ferit Kaçar, yolu temizlediği sırada düşen çığın altında kaldı.

Çevredekiler, yaralı olarak kar altından çıkardıkları Kaçar'ı köye götürdü. Kaçar'ı hastaneye götürecek ambulansın köye ulaşması bekleniyor.

Kaçar'ın karla mücadele çalışmaları için Büyükşehir Belediyesinin anlaştığı bir firmada çalıştığı öğrenildi.

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