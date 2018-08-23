Çikolata ve şeker anne olmaya engel
Şekerin üreme üzerine negatif etkisi olan, en önemli hormon bozucu olduğu ve gelişen insülin direnciyle birlikte fazla şeker tüketiminin, yumurta hasarına neden olduğu ortaya çıktı.
New Mexico Üniversitesi’nden araştırmacılar yaptıkları araştırmayla şeker dengesizliğinin vücutta birçok olumsuzluğun yanı sıra üreme sistemini de bozduğunu tespit etti. Kan şekerinin kanda dolaşan glikoz miktarıyla ilgili bir terim olduğunu ve enerji seviyesini belirlediğini belirten uzmanlar ani şeker düşüşünün vücutta stres ve insülin hormonlarının salgılanmasını sağladığı bilgisini verdi. İnsülin direncinin ‘polikistik over sendromlu’ kadınlar için ciddi risk faktörü olduğunu vurgulayan uzmanlar, yumurtaların direk zarar gördüğüne dikkat çekti. Uygun beslenmeyle kan şekerinin gün boyunca dengeli seyrettiğini belirten uzmanlar yüksek oranda çikolata, bisküvi gibi rafine şekerler yerine doğal şeker kaynakları tüketilmesi uyarısında bulundu.
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