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Çin'de deprem

Merkez üssü ülkenin orta kesimindeki Guangyuang kenti yakınları olan 5.5 büyüklüğünde sarsıntı olduğu bildiriliyor.

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Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) verilerine göre, Çin'de 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının merkez üssü ülkenin orta kesimindeki Siçuan eyaletine bağlı Guangyuang kenti yakınları.
 
Sarsıntı yerin 10 kilometre altında gerçekleşti.
 
Sosyal medyaya yansıyan ilk paylaşımlarda, depremin şiddetli şekilde hissedildiği bildiriliyor.
 
Guangyuan ve çevresinde sıklıkla deprem oluyor. Son olarak, Ağustos ayında 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
 
Siçuan'da 2008 yılında gerçekleşen depremde yaklaşık 70 bin insan hayatını kaybetmişti.

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