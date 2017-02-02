Ümraniye'de cipli trafik magandası kameraya yansıdı
Ümraniye'de cipiyle trafikte terör estiren şahıs dönülmez yerden dönerek kamyonun önüne kırdı. Trafikte paniğe neden olan maganda kameralarca kaydedildi.
- İHA
Trafik magandalarına bu kez cip kullanan biri eklendi. Ümraniye'de "U dönüşü yasaktır" tabelasına aldırış etmeyen cipli maganda, drift yaparak kamyonun önüne aracını kırdı. Trafikte büyük panik yaşarken, maganda tehlikeli hareketlerine devam ederek yoluna devam etti. Tüm bu yaşananlar ise kameralara yansıdı. Görüntülerde cipli şahıs dönülmesi yasak yerden dönerek kamyonun önüne aracını kırıyor.Ardından yanlama yaparak yoluna devam ediyor.
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