Ümraniye'de cipli trafik magandası kameraya yansıdı

Trafik magandalarına bu kez cip kullanan biri eklendi. Ümraniye'de "U dönüşü yasaktır" tabelasına aldırış etmeyen cipli maganda, drift yaparak kamyonun önüne aracını kırdı. Trafikte büyük panik yaşarken, maganda tehlikeli hareketlerine devam ederek yoluna devam etti. Tüm bu yaşananlar ise kameralara yansıdı. Görüntülerde cipli şahıs dönülmesi yasak yerden dönerek kamyonun önüne aracını kırıyor.Ardından yanlama yaparak yoluna devam ediyor.