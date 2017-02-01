Cleaner Magazine, “ Endüstriyel Temizlik Sektörüne Yön Veren Kadınlar ”ını biraraya getirdi

7 yılı aşkın süredir Endüstriyel Temizlik Sektörünün büyümesini, genişlemesini sağlamak için bilinen medya iletişiminin dışında bir çok organizasyonlara imza atan HK Grup Endüstriyel Temizlik Sektörünü her yönü ile tartışıldığı panelde yine bir ilke imza atarak Endüstriyel Temizlik Sektörüne Yön Veren Kadınlar’ ını bir araya getirdi.

Sadece Türkiye’de değil dünyada kadın yönetici olmak büyük emek ve çaba gerektiriyor. Etki alanı kuvvetli ve sözü geçen kadın lider olmak çok daha zor. Ancak son dönemde iş kadınları, Türkiye’nin dev Holding’lerinin kaptan köşkünde daha sık görülüyor, etkin sivil toplum örgütlerinde daha çok yönetici koltuğuna oturuyor. Cleaner Magazine , ‘’Endüstriyel Temizlik Sektörüne Yön Veren Kadınları ‘’ araştırması da bu tabloyu gözler önüne seriyor.

Konuşmacı olarak davet ettiğimiz konuklarımızın, kadınların gücünün kaynağını ve etki alanlarını yer aldıkları şirketlerde yakaladıkları başarılarından görmek mümkün. Bu başarılı isimler, yarattıkları iş hacmi, istihdam ve büyüme ivmesiyle dikkat çekiyor. Bunun dışında gerçekleştirdikleri sosyal sorumluluk çalışmaları ve sektöründe sözü geçen isimler olmaları da onları Türkiye’nin ve dünyanın güçlü iş kadınları liginde ön sıralara taşıyor. Endüstriyel temizlik sektörünün zirvedeki iş kadınları, yeniliklere açık, analitik düşünen ve hedef odaklı liderlerinden bir araya gelmiştir. Büyük ciroları yöneten kadın üst düzey yöneticiler, aynı zamanda dünyanın en büyük şirketlerinin de Türkiye’deki yönetim koltuklarında oturuyorlar. Konuşmacı kadın yöneticiler, sadece Türkiye’nin değil, farklı ülkelerin de sorumluğunu üstlenmiş durumda. Kadınlar bugün ekonomiye güç verdikleri gibi bilimden akademik dünyaya farklı alanlarda arkalarına yeni nesil iş yapma rüzgarını da alarak bilime, teknolojiye, endüstriyel temizlik sektörüne de ilham veriyorlar.

Cleaner Magazine , Fikirleri ile dünyayı kendi alanlarında değiştiren “Endüstriyel Temizlik Sektörüne Yön Veren Kadınlarını ” 31/ 01 /2017 Tarihinde, Ataşehir İstanbul Marriott Hotel Asia’ da bir araya getirerek önemli bir başarı elde etmiştir.

Uzay Kimya / Sn. Sevda ARIKAN, Klüh MultiServices / Sn. Altınay GÖKŞİN, Euroclean / Sn.Nurcan GERMANİ, Eczacıbaşı / Sn. Müzeyyen PAMİR, Issa – İnterclean / Sn. Hatice DİNÇER, Has Kağıt / Sn. Aslı BÖRKLÜ, K.Ü. Doç. Dr. Sn. Arzu Yüce MORKOYUNLU / K.Ü.MEU Öğretim Gör. Sn. Ayfer KARACA, Cleaner Magazine Genel Müdürü Sn.Songül GÜÇLÜEL’in katılımı ile gerçekleşen panelimiz, samimi bir ortamda “Endüstriyel Temizlik Sektörüne Yön Veren Kadınları ‘’ ile önce kendi başarı öykülerini, 2017 büyüme mi / küçülme mi gerekli, Dünya’da Endüstriyel Temizlik Sektörü değişen şartlar ve stratejileri, sektörün sorunlarını, problemlerini ve ortak akıl ile bunları aşmak için birlikte neler yapabilirizi tartıştık.

Duayen Eğitimci Müzeyyen Pamir yaptığı açıklamada; Sektör için her zaman yapılacak işler olduğunu sadece istihdam değil bunun yanında eğitimin çok önemli olduğunu belirterek çeyrek asrı bitirdiğim bu meslekte hala yapılacak çok işler var ve gücüm yettiğince bu işleri yapmaya devam edeceğim dedi.

Klüh Multiservices CEO’su Altınay Gökşin ise, Alman ekolü olan bir firmanın Türkiye ayağını yönetmekteyim, firmamız eğitime çok önem vermektedir.Asla eğitim giderlerini bir huzuli ve boşa giden bir para olarak görmemekteyiz.Bizim firmamızda yönetici kademesi her zaman alttan gelinerek şekillenir.Sektörden operasyon müdürü,saha müdürleri asla almayız.Kendi bünyemizde çalışan arkadaşlarımızı yetiştiririz.Bunun da başarılı neticelerini almaktayız, dedi.

Sektöre yönelik çalışmaların daha da şekilleneceği bir daha ki buluşma tarihi olarak 19 Ekim 2017 tarihi kararlaştırıldı.