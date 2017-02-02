CNN’in Trump protestolarında ön plana çıkardığı Türk, FETÖ’cü çıktı

ABD’de günlerdir Başkan Trump protesto ediliyor. Özellikle havalimanlarında mülteci ve Müslümanlara destek mesajları veriliyor. Pazartesi günü Şikago O'Hare Havalimanı’nda protestolar esnasında yerel bir gazete muhabirinin çektiği bir fotoğraf sosyal medyada binlerce paylaşım aldı.

CNN'DEN ALGI OPERASYONU

Müslüman bir baba omuzunda çocuğuyla empati yazılı bir pankart taşıyor. Hemen yanında bir Yahudi bir baba “Yahudiler Müslüman yasağına karşı” yazılı bir pankartla duruyor. İlk bakışta bu görüntü barışın ve Müslümanlara desteğin resmi olarak göze çarpıyor. CNN, o Müslüman babanın Türk olduğunu açıkladı. Şikago’da yaşayan Fatih Yıldırım.

FETÖ'NÜN PROPAGANDASINI YAPIYOR

Haberlerin ve fotoğrafların hızla yayılmasından sonra Fatih Yıldırım’ın kim olduğu yapılan araştırmalar sonrası ortaya çıktı. Yıldırım’ın Facebook paylaşımlarından ABD’de yaşayan bir FETÖ mensubu olduğu anlaşıldı. Paylaşımlarda FETÖ propagandası yaptığı görülen Yıldırım, teröristbaşı Gülen’in videolarını paylaştığı görüldü.

CNN bu FETÖ’cüyü barışın sözde sembolü olarak sundu.

TRUMP PROTESTOLARINDA FETÖ'NÜN ROLÜ

FETÖ’nün açıkça desteklediği Clinton’un kaybetmesinden sonra Trump’ı zayıflatmak için protestolarda ne gibi bir rol oynadığı sorusu akıllara geliyor. Zira CNN’in haberine göre FETÖ’cü Yıldırım havalimanda bazı avuktalara yardım etmek için oradaydı. Anlaşılan FETÖ mensupları bu tip protestolara bireysel olarak katılmıyor.