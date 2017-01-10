Muhtardan çocuğun köpeği ısırmasıyla ilgili açıklama

Kendisiyle oynadığı sırada ellerini ve bedeninin değişik yerlerini ısıran küçük köpeğe karşı mücadele veren çocuğun görüntüleri cep telefonuyla kayıt altına alınmıştı. Kurtulamayacağını anlayan küçük çocuk, köpeğin kafasını ısırarak kendisinden kurtulmaya çalıştı. Bu video haber olduktan sonra sosyal medyada tıklanma rekoru kırarken, konuyla ilgili İshakpaşa Mahallesi Muhtarı Şehmus Saydam konuştu.

Mahallesi Muhtarı Şehmus Saydam, “Daha önce hiç böyle görüntülerle karşılaşmadık. Daha doğrusu köpeğin çocuğu ısırdığını görmüştük, ama çocuğun köpeği ısırdığını ilk kez görüyoruz. Bende haberi bugün görüp videoyu izledim, hem çok ilginç hem de çok komik. Böyle bir olaya ilk kez memleketimizde rastlıyorum” dedi.