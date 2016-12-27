Çorum'da eğitime kar engeli
Çorum'un Alaca ilçesindeki okullarda, kar yağışı nedeniyle bugün eğitim yapılmayacak.
- ÇORUM (AA)
İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, etkisini sürdüren kar yağışının, özellikle ulaşımda meydana getirebileceği aksaklıklar nedeniyle mağduriyet yaşanmaması için Alaca'daki okullarda bugün eğitime ara verilmesi kararlaştırıldı.
Kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
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