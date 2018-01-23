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Çorum'da Yeni doğmuş bebeği çöpe attılar

Çorum'da çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

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Bayat Gediği mevkisindeki bir çöp konteyneri içerisinde bebek cesedi olduğunu gören belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde görevli işçiler, durumu polise bildirdi. Polisle birlikte olay yerine gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde cesedin, yeni doğmuş erkek bebeğe ait olduğu belirlendi.

Bebeğin cesedi, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araşytırma Hastanesi morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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