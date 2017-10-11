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Çukurca'da üs bölgesine saldırı

Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Gergi Tepe üs bölgesine PKK'lı teröristlerce güdümlü füze ile saldırı düzenlendi.

  • DHA
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Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Gergi Tepe üs bölgesine PKK'lı teröristlerce güdümlü füze ile saldırı düzenlendi.

Çukurca ilçesindeki Gergi Tepe üs bölgesinde çalışma yapan iş makinesine Kuzey Irak topraklarından güdümlü füze atıldı.Füze, iş makinesinin yakınına düşdü. Bu sırada iş makinesini kullanan uzman çavuş hafif yaralandı.

Yaralanan uzman çavuş, helikopterle bölgeden alınarak Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Saldırının ardından güvenlik güçleri, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla operasyon başlattı.  

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