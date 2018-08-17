Cumhurbaşkanı Erdoğan 7. kez dede oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ailesine yeni bir üye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile gelini Reyyan Erdoğan dün gece üçüncü çocuklarının doğum sevincini yaşadı.

Bilal-Reyyan Erdoğan çiftinin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen kızlarına Fatıma Serra adı verildi. Fatıma Serra’nın doğumu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan yedinci kez dede olmanın mutluluğunu yaşadı.

Bilal-Reyyan Erdoğan çiftinin Ali Tahir ve Ömer Tayyip adında iki oğulları var.