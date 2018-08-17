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Cumhurbaşkanı Erdoğan 7. kez dede oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile gelini Reyyan Erdoğan’ın üçüncü çocukları dünyaya geldi. Bilal-Reyyan Erdoğan çiftinin dün gece doğan çocuklarına Fatıma Serra adı verildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ailesine yeni bir üye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile gelini Reyyan Erdoğan dün gece üçüncü çocuklarının doğum sevincini yaşadı.

Bilal-Reyyan Erdoğan çiftinin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen kızlarına Fatıma Serra adı verildi.  Fatıma Serra’nın doğumu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan yedinci kez dede olmanın mutluluğunu yaşadı.

Bilal-Reyyan Erdoğan çiftinin Ali Tahir ve Ömer Tayyip adında iki oğulları var.

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