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Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 -11 Ekim'de Sırbistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç'in davetlisi olarak 9 -11 Ekim'de bu ülkeye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

  • İHA
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Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç’in davetlisi olarak 9-11 Ekim 2017 tarihleri arasında Sırbistan’a resmi bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi. Ukrayna ziyaretini müteakip Sırbistan’a geçecek olan Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç ile ikili ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirecek, Sırbistan Meclis Başkanı ile de bir araya gelecek. Ziyaret vesilesiyle ayrıca Türkiye-Sırbistan İş Forumu gerçekleştirilecek.

Söz konusu ziyaret vesilesiyle çeşitli alanlarda anlaşmaların imzalanmasının da öngörüldüğü belirtilen açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız, programı çerçevesinde Yeni Pazar-Sancak’ı ziyaret edecektir. Türkiye, Sırbistan ile ilişkilerini her alanda geliştirmeye büyük önem atfetmekte olup, sözkonusu ziyaret ikili ilişkilerin tüm bölgenin yararına olacak biçimde pekiştirilmesi yolunda önemli bir gelişme teşkil edecektir” denildi. 

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