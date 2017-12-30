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Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma günü Fransa'ya gideceğini açıkladı.

  • İHA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti 6. İl Kongresi nedeniyle Sinop’taydı. Kongrede parti üyeleri ve vatandaşlar ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa'ya gideceğini açıklayarak "İkili ilişkileri masaya yatıracağız" dedi.

Kritik ziyaret cuma günü gerçekleşecek.  Erdoğan, "Cuma günü Fransa'ya gidiyorum. Fransa'da yine aynı şekilde Türkiye-Fransa ikili ilişkilerini masaya yatıracağız." ifadelerini kullandı.

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