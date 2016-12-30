Cumhurbaşkanı Erdoğan, İbadi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı İbadi ile terör konusunda görüşme gerçekleştirdi
Erdoğan ve İbadi'nin telefon görüşmesinde teröre karşı ortak mücadele ve ikili ilişkiler ele alındı.
Erdoğan ve İbadi, terör örgütlerinin tümüne karşı ortak mücadelenin gerekliliğine işaret etti.
Görüşmede, terörün bölgeyi istikrarsızlaştırmasına müsade edilmeyeceği vurgulandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Irak Başbakanı İbadi ile yaptığı görüşmede Başbakan Binali Yıldırım'ın Ocak ayında gerçekleştireceği ziyaret ve bölgedeki son durum ele alındı.
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