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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal mitinginde davul çaldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kartal mitinginde Roman bir vatandaşın getirdiği davulu çalması renkli görüntüler oluşturdu.

  • İHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kartal’da vatandaşlara hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasının ardından sahneye çıkan Roman bir vatandaş, referandumda Evet oyu çağrısı yaptı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Romanlara yönelik sosyo-kültürel çalışmalarından söz eden vatandaş, “Bizi kanunlarla, nizamlarla ikinci sınıf vatandaşlıktan kurtaran Cumhurbaşkanımız, 2011 yılında çingenelik ibaresini kaldıran sayın Cumhurbaşkanımıza evet demek boynumuzun borcudur. Kasımpaşa Müzisyenler Derneği İstanbul Federasyonu olarak bu davulu reisimize hediye ediyoruz. Ayrı gayrı yok; tokmak da davul da başkanın elinde” dedi.
 
Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan eline aldığı tokmakla davul çaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davul çalması renkli görüntüler oluştururken, vatandaşlardan büyük beğeni topladı.
 

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