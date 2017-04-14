Cumhurbaşkanı Erdoğan soruları yanıtlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

Konya'da muhteşem bir buluşma gerçekleştirdik. Katılım çok yüksekti, coşku, heyecan vardı. Şehir mitinglerimizi bitirmiş olduk. Yarın İstanbul'da Tuzla'da ardından Kartal'da mitingimiz var. Onun ardından da Ümraniye mitingi var, sonrasında Sarıyer'de İstinye'de mitingim var.

'Evet' lehinde farklı bir netice gelebilir

Şu an itibarıyla tüm araştırma gruplarından bize gelenler, hepsi de hemen hemen olumsuzu hiç yok, hepsi 'evet' istikametinde. Ama bakıyorsunuz aralarında birer, ikişer, üçer puan var. Bunların içerisinde açık ara olanlar da var. Pazar günü öyle zannediyorum ki, çok çok farklı bir netice de 'evet' lehinde gelebilir. 'Evet' lehinde çıkacak olan bu netice, milli iradenin bu yeni yönetim sistemini ne denli benimsediğini de ortaya koyacaktır. Oran, 55'in altında gösterenler de var, 55-60 aralığında gösterenler de var.

AGİT heyetinin raporu

Sen bir defa HDP'nin üyesi misin? Devlet CHP'ye de para yardımı yapıyor, aynı oran olarak eşit oranda, diğer partilere de HDP'ye de ciddi manada para veriyor. Birinci derecede para alan devletten AK Parti'dir, ikinci derecede CHP'dir, üçüncü derecede HDP'dir. Bunlar aldıkları parayı nerede kullandılar? Seçim kampanyasında mı kullandılar? Bunlar aldıkları paraları dolaylı yollarla dağa gönderiyorlar, sıkıntı burada. Kampanyada harca... Ben hiçbir yerde onların propaganda şeylerini görmüyorum. Niye? Harcamıyorlar, çünkü başka yerlere gitmesi lazım o paranın.

Batı'nın Türkiye tutumu

Türkiye, AB ortalamasının üzerinde büyüme gerçekleştirdi. Türkiye ekonomide tavan yapacak, yatırımları sürdüreceğiz. Halk oylamasından sonra kendilerine çok daha güzel bir mesaj vereceğiz.

FETÖ elebaşının iadesi: ABD başına bela etmemeli

Ümidimi kaybetmek istemiyorum, yani hala ben bu ümidimi koruyorum. Ve biz elimizden gelen nedir? Onlara sürekli olarak tüm bakanlarımızla, başbakanımız, şahsım, muhataplarımızla bunları hep kendilerine iletiyoruz. Temennim odur ki, Amerika bu yanlışı görmüştür. Dolayısıyla artık bu şarlatanı ülkesinde barındırıp, başına bela etmemeli. Tabii bu şarlatanla beraber, bu şarlatanın bütün yavruları da orada. Orada karargahı kurmuşlar. Charter School'lardan 750 milyon dolar yılda gelir elde ediyor. Ve bunların hepsi muvazaalı gelirler. Bütün bunlar nereye harcanıyor? İşte bakıyorsunuz, kongre üyelerine bunların paralar verdiğini, bunların tespit edilerek, biz bunların hepsini kendilerine ilettik. Dosyalar, vesaire bunların hepsi, 80-85 koli evrak gönderdik. Ama nedense bunları idari bir tasarrufla dahi bu adamı hala içeri almayışları düşündürücü.

AB ile ilişkiler: Pazardan sonra konuşacağız

Pazardan sonra Sayın Başbakanla, hükümetimizle oturup konuşacağız bunları. AB'nin 54 senedir bize çektirdiği çile yeter. Hiçbir ülkeye bunlar böyle çile çektirmediler. Türkiye herhalde bunların şamar oğlanı değil, herkes haddini bilecek. İngiltere gibi kurucu bir ülke Brexit'e gitti. İngiltere'yi başka ülkelerin de takip edeceğine inanıyorum. 3 milyon mülteciyi biz alıyoruz, sen bizimle dalga geçiyorsun.

ERDOĞAN'DAN SONRA NE OLACAK?

Ben elhamdulillah diyorum Allah'a hamediyorum bayağı sevenim varmış. Ben bir de şuna inanıyorum ben faniyim. Benim 2019'a kadar ömrümün olacağını kimse garanti edemez. Biz faniler üzerinde inşa edilen bir sistem kurmuyoruz, biz herhangi bir faninin samimiyetle başarılı bir şekilde yürütebileceği milli iradenin tecellisi ile ortaya çıkmış bir sistem inşa ediyoruz.

TÜRKİYE'NİN EYALET GİBİ BİR PROBLEMİ DE YOK, 18 MADDEDE DE BÖYLE BİRŞEY YOK

Bu sistem ihtiyaçlara cevap vermiyor. Burada dert başka. Son zamanlarda ortaya çıkardıkları eyalet gibi şeyler hep bundan dolayı. Bir defa Türkiye'nin eyalet sistemi gibi bir problemi derdi yok. Gündemde böyle bir şey yok. Bu 18 maddenin içerisinde böyle bir şey var mı yok. Kim uyduruyor bunu? Bunu söyleyecek biri varsa bunu meydanlarda ya ben söyleyeceğim ya da Başbakan söyleyecek. Bizden biri bunu söyledi mi hayır. Bırakın bu işleri. Kimden söz çıkıyor onun bir kıymeti var mı yok mu ona bakılmalı.

MİLLETİM BU YANLIŞA DÜŞMEYECEKTİR

Ey milletim yanlışa düşme. Bunlar bizim kıymetli bayraklarımızı salonlarına asmayacak kadar, istiklal marşımızı söylemeyecek söyletmeyecek kadar bu vatana ihanet içinde olanlar. Eğer siz de İstiklal Marşı'na karşıysanız birşey diyemem.