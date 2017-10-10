Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize sorununun faili ABD'dir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada ise şunları kaydetti:

Bugün değerli dostumla gerek ikili gerek heyetler arası çok verimli bir şekilde tamamladık. İş adamları ile bir araya geleceğiz. İş adamlarımızın bir kısmı Sırbistan'da faaliyet gösteren iş adamları. Bir kısmı da şu anda bizimle geldi. Bunlar kendilerini gerek ülkemizde gerekse uluslararası camiada ispatlamış olan iş adamlarımız. Sırbistan'da yatırım yapmalarının önünü açacağız. Aramızdaki ticaret hacmi şu an itibarıyla istediğimiz noktada değil.

Şu anda THY dünyada bir numara ve en fazla destinasyon kullanan bir havayolu olması nedeniyle. Biz geldiğimizde sadece devletin hava yolu vardı.

Bütün mesele yapılan anlaşmaların yüksek düzeyli iş birliği ile bir yılda ne yaptık, bundan sonra ne yapacağız şeklinde müzakere ederek çalışmalarımıza devam edeceğiz, hedeflere kararlı bir şekilde yürüyeceğiz.

Birileri kıskanacak onu da söyleyeyim. Türkiye Sırbistan yakınlaşmasını iyi görmeyenler olacaktır. Bizim onların inadına dayanışmamızı artırmamız lazım. Onlar aç kalsan niye aç kaldın diye sormazlar. Kendi başının çaresine bakacaksın. Bizde o günlerde bugünlere geldik. O dönemleri yaşamış bir ülke olarak biz Sırbistan ile birlikte Balkanların tümünde bazı olumsuz gelişmeler için adım atıyoruz. Kim ne der diye bakmayacağız.

Uluslararası mutabakat çok önemli. Bu vesile ile Türkiye ve Sırbistan arasındaki bütün alanlardaki iş birliği büyük önem arz ediyor. Ben bu dayanışmamızın güçlenerek artacağına inanıyorum.

ABD'NİN SKANDAL VİZE KARARI