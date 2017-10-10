Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vize sorununun faili ABD'dir
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırp mevkidaşı Aleksandar Vučić ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada ise şunları kaydetti:
Bugün değerli dostumla gerek ikili gerek heyetler arası çok verimli bir şekilde tamamladık. İş adamları ile bir araya geleceğiz. İş adamlarımızın bir kısmı Sırbistan'da faaliyet gösteren iş adamları. Bir kısmı da şu anda bizimle geldi. Bunlar kendilerini gerek ülkemizde gerekse uluslararası camiada ispatlamış olan iş adamlarımız. Sırbistan'da yatırım yapmalarının önünü açacağız. Aramızdaki ticaret hacmi şu an itibarıyla istediğimiz noktada değil.
Şu anda THY dünyada bir numara ve en fazla destinasyon kullanan bir havayolu olması nedeniyle. Biz geldiğimizde sadece devletin hava yolu vardı.
Bütün mesele yapılan anlaşmaların yüksek düzeyli iş birliği ile bir yılda ne yaptık, bundan sonra ne yapacağız şeklinde müzakere ederek çalışmalarımıza devam edeceğiz, hedeflere kararlı bir şekilde yürüyeceğiz.
Birileri kıskanacak onu da söyleyeyim. Türkiye Sırbistan yakınlaşmasını iyi görmeyenler olacaktır. Bizim onların inadına dayanışmamızı artırmamız lazım. Onlar aç kalsan niye aç kaldın diye sormazlar. Kendi başının çaresine bakacaksın. Bizde o günlerde bugünlere geldik. O dönemleri yaşamış bir ülke olarak biz Sırbistan ile birlikte Balkanların tümünde bazı olumsuz gelişmeler için adım atıyoruz. Kim ne der diye bakmayacağız.
Uluslararası mutabakat çok önemli. Bu vesile ile Türkiye ve Sırbistan arasındaki bütün alanlardaki iş birliği büyük önem arz ediyor. Ben bu dayanışmamızın güçlenerek artacağına inanıyorum.
ABD'NİN SKANDAL VİZE KARARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sorunun faili ABD'nin ta kendisidir. Üst düzey yöneticilerinin özellikle dışişleri Bakanımızla bir görüşme yapmaması yadırgadığım bir konudur. Ankara'daki büyükelçinin böyle bir karar alıp ben bunu devletim adına aldım demesi düşündürücüdür. Büyükelçi bunu kendi kafasından aldıysa ABD yönetiminin bu büyükelçiyi orada tutmaması gerekir. Benim büyükelçim böyle bir şey yapsa biz onu orada bir saniye tutmayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin verdiği kararı diplomatik hiçbir yetkisi olmayan bir vatandaşın tespit edilmesi ve yargı ile paylaşılması ve neticede tutuklanmış olması, sonra içeride ikinci bir kişinin daha olması bir defa İstanbul Başkonsolosluğunda bir şeylerin döndüğünü gösteriyor. ABD şunu değerlendirmeli: Bu ajanlar buraya nasıl sızdı? Kim bunları buraya soktu? Hiçbir devlet bu tür ajanlara müsaade etmez. Türkiye bir kabile devleti değildir. Asırlara varan bir deneyimimiz vardır. Böyle bir şeye müsaade etmemiz mümkün değildir. ABD'nin Ankara Büyükelçisi John Bass, veda ziyaretlerinde bulunuyor ve şu anda da bu büyükelçinin, gerek bakanlarımız gerek parlamento başkanımız ve gerekse şahsım, veda ziyaretini de kabul etmedik, kabul etmiyoruz. Çünkü onu Amerika Birleşik Devletlerinin Türkiye'deki bir temsilcisi olarak da görmüyoruz bunu da çok açıkça söyleyeyim.
"PUTİN'İN DE BU KONUDA OLUMLU YAKLAŞTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rusya Federasyonu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bir proje. Şu anda bu projenin inşaası devam ediyor. Karadeniz'den geçen bu proje kara tarafında bizim topraklarımızdan geçecek. Tabi Sırbistan gibi dostlarımıza yenilenebilir enerjide doğalgazın ulaşmasını arzu ederiz, isteriz. Putin'in de bu konuda olumlu yaklaşacağını düşünüyorum. Kısa zamanda Sırbistan'a doğalgaz ulaşmış olur" ifadelerini kullandı.
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